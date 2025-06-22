Жители Северного Кавказа передали более 700 единиц оружия для СВО

Жители регионов Северного Кавказа добровольно передали военным свыше 700 единиц гражданского оружия для использования в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации источника, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Северо-Кавказского ордена Жукова округа Росгвардии с начала 2025 года передали оружие подразделениям войск национальной гвардии и государственным военизированным организациям, выполняющим задачи в зоне СВО.

Особое внимание уделяется гладкоствольным ружьям, которые эффективно используются в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Прием оружия осуществляется на основании заявления, договора пожертвования и акта приема-передачи, пояснили в сообщении.

Напомним, согласно российскому законодательству, собственники огнестрельного оружия могут передать его в дар государственным военизированным организациям. Для этого необходимо предварительно уведомить территориальный орган Росгвардии по месту выдачи разрешения на хранение или ношение оружия.

Валентина Любашенко