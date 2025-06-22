Американские компании фиксируют волну найма работников, уволившихся в пандемию

Работники, уволившиеся из корпораций в ковидную «Великую отставку» 2019–2022 годов, все чаще возвращаются на свои рабочие места, фиксирует доклад ADP.Inc — крупнейшего оператора данных о занятости в частном секторе США (его отчеты выходят одновременно с докладами американского Минтруда).

Компании берут таких кандидатов охотно, так как для их включения в работу не нужен период адаптации. Притом что всего «возвращенцы» составляют около 2% рынка труда, их доля в свежем найме, по данным ADP, в марте составила около трети.

Впрочем, изменение экономической динамики и устойчивость рынка труда подталкивают работодателей к увеличению разборчивости при найме: число увольнений по собственному желанию, как отмечают исследователи, в марте 2025 года сократилось более чем на четверть к тому же месяцу годом ранее. В этих условиях у «бумеранговой» занятости, как называет ее доклад, возникает важная особенность: в карьерной перспективе таких сотрудников все большее значения начинают играть обстоятельства их ухода с работы, в связи с чем в ADP отмечают важность «увольнения с достоинством».

Отдел экономики