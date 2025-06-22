Северо-Кавказский федеральный университет расширил зарубежное партнерство

Северо-Кавказский федеральный университет за пять лет увеличил количество международных лабораторий с одной до 13, а число зарубежных партнеров-ученых выросло с трех до 31 человека. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на ректор ВУЗа Дмитрия Беспалова.

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«Показатель по научно-исследовательской активности с нашими зарубежными партнерами динамично растет, начиная с 2020 года. Если в 2020 году у нас в целом была одна лаборатория и взаимодействовали мы в основном с тремя учеными из разных стран, то сейчас это уже 31 ученый, 13 международных научно-исследовательских лабораторий», — заявил господин Беспалов.

Ректор подчеркнул, что международные исследования по созданию инновационных технологий и продукции проводятся в интересах России. Среди успешных проектов он выделил создание лаборатории по пищевым производствам и реализацию НИОКР в составе международного коллектива.

«Мы успешно с этой задачей справились, то есть практический кейс есть, что нас вдохновляет на новые свершения в кооперации с зарубежными партнерами», — пояснил Дмитрий Беспалов.

Валентина Любашенко