Жога, Паслер, Орлов возложили цветы к Вечному огню Широкореченского мемориала

В День памяти и скорби, 22 июня на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Цветы к мемориалу возложили уральский полпред Артем Жога, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и друге.

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Церемония началась с минуты молчания, затем пришедшие возложили тысячи цветов в память о погибших в Великой Отечественной войне.

«22 июня 1941 года разделило жизнь нашей страны на "до" и "после". Регионы Уральского федерального округа гордятся своими земляками, которые били врага на передовой, трудились на заводах, лечили раненых, собирали посылки с вещами для солдат, писали им письма и верили в Победу»,— написал у себя в Telegram-канале Артем Жога.

В регионах Урала также провели акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны».