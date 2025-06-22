Родину-мать из 3 тысяч свечей зажгли в Ханты-Мансийске в День памяти и скорби

В Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) в День памяти и скорби зажгли Родину-мать из 3 тыс. свечей, сообщил глава Югры Руслан Кухарук.

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«В рамках акции "Огненные картины войны" свечи, словно живые искры памяти, образовали священный символ 80-летия Великой Победы»,— написал господин Кухарук.

Акция «Свеча памяти» прошла во всех регионах Урала. По данным уральского полпредства, в Екатеринбурге школьники со всего УрФО на игре «Зарница» выложили свечами надпись — «Помним 1418», по количеству дней ВОВ. Вместе с детьми был ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Суворов. На Ямале из свечей выложили журавля и надпись «Мы помним».

«Сколько бы ни минуло лет, мы всегда будем помнить о дне, когда началась Великая Отечественная война. В истории нашей страны нет более скорбной даты, чем 22 июня 1941 года. На четыре долгих горестных года небо нашей Родины было затянуто черным дымом пожарищ, разожженных войной. Войной, которая унесла жизни 27 млн человек, превратив в руины больше 70 тыс. городов и сел»,— обратился к уральцам врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Он напомним, что каждый год 22 июня во время акции зажигают свечи в память о тех, кто погиб во время ВОВ.