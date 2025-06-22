В Ростове стартовала первая трудовая смена школьников

В Ростове-на-Дону, в рамках программы по организации временной занятости несовершеннолетних, началась первая трудовая смена подростков. 200 юных ростовчан в возрасте от 14 лет приступили к благоустройству территорий парков культуры и отдыха, а также городского зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба ростовского центра занятости населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Участники программы взяли на себя задачу сделать популярные места отдыха горожан более комфортными за один месяц. Школьники планируют очистить территории от мусора, убрать сорную растительность и опавшую листву, поясняют в сообщении.

Согласно информации, трудовые смены продлятся до конца августа включительно. Подростки проявляют активность, приобретают профессиональные навыки и способствуют улучшению облика родного города.

Напомним, в 2024 году служба занятости населения помогла трудоустроиться на летний период 4,9 тыс. подростков.

Валентина Любашенко