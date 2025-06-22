На 11,8% выросла стоимость малогабаритного жилья в Екатеринбурге

Стоимость малогабаритного жилья в Екатеринбурге за год выросла на 11,8% и в среднем составляет 3,9 млн руб., пишет «Ъ». При этом, средняя цена одного квадратного метра (кв. м) малогабаритного жилья, по данным на июнь составляет 149,8 тыс. руб. (рост за год — 11,6%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В целом цены на вторичном рынке на квартиры малой площади (до 31 кв. м) выросли за год в 61 российском городе из 70 исследованных аналитиками сервиса «Мир квартир». Заметнее всего цены выросли в Курске — на 35,2% (3,5 млн руб.), Ижевске — на 19,3% (2,8 млн руб.), Калининграде — на 15,6% (4,2 млн руб.). В Москве стоимость выросла — на 17% (11,3 млн руб.). В нескольких городах зафиксировано снижение, например, в Сургуте — на 6,4% (3,7 млн руб.).

Эксперты считают, что цены на малогабаритное жилье стали расти после ограничений, введенных в некоторых регионах на такое жилье. Напомним, что ранее Минстрой рекомендовал региональным властям не согласовывать строительство малогабаритных квартир.

Подробнее — в материале «Микроквартиры дорожают по максимуму».