В Ставрополе зафиксирован рекорд стоимости премиального жилья

Четырехкомнатная квартира площадью 133 квадратных метра в жилом комплексе «Элитный дом Морозов Deluxe» стала самой дорогой в Ставрополе — ее цена составляет 25 млн руб. Об этом сообщило издание NewsTracker со ссылкой на руководителя департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елену Чегодаеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Чегодаевой, элитные проекты Ставрополя выделяются современной архитектурой и дорогой отделкой фасадов. Особое внимание уделяется входным зонам и местам общего пользования. Дворы закрыты от автомобилей, на территории действуют системы видеонаблюдения, охрана и консьерж-службы.

Квартиры в премиальном сегменте отличаются просторными планировками, мастер-спальнями, эркерами, каминами, террасами и французскими балконами, поясняют в сообщении.

«В настоящее время в Ставрополе представлены 10 жилых комплексов премиального сегмента, большинство из которых находится в историческом центре. Типичные элитные квартиры имеют площадь от 60 до 130 квадратных метров, панорамные окна, высокие потолки и возможность индивидуальной отделки»,— рассказала Елена Чегодаева.

Спрос на элитное жилье в Ставрополе растет благодаря увеличению покупательской способности и стремлению к более высокому уровню жизни в комфортной городской среде.

Валентина Любашенко