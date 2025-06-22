На Кубани ожидается ливень с грозой

В Краснодарском крае с 23 по 24 июня ожидаются сильный дождь и грозы. Об этом сообщает пресс-служба Центра мониторинга и прогнозирования ЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На территории края, кроме Сочи, прогнозируются сильные осадки, град и ветер с порывами 20-23 м/с. На юго-западе Кубани, в реках и притоках Абинского, Северского и Крымского районов, а также в Горячем Ключе и в реках Черноморском побережье от Анапы до Магри возможны подъемы воды. В некоторых местах уровень может превысить опасные отметки.

На участке от Анапы до Магри также есть опасность формирования смерчей над морем.

Алина Зорина