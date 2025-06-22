В Ростовской области Росгидромет прогнозирует комплекс опасных явлений

ГУ МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней, гроз с градом и усиления ветра до 23 м/с, которые продлятся до утра 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По информации Росгидромета, неблагоприятные погодные условия ожидаются с 05:00 до 07:00 и до конца дня 23 июня, а также ночью и утром 24 июня. В некоторых районах региона прогнозируется комплекс опасных метеорологических явлений.

«В период 05:00-07:00 и до конца суток 23, ночью и утром 24 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с»,— пояснили в ведомстве.

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности и избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами.

Валентина Любашенко