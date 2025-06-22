На устранение несанкционированных свалок в двух районах Казани выделят 9,2 млн рублей
В Казани на устранение несанкционированных свалок в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах выделят 9,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
На устранение несанкционированных свалок в двух районах Казани выделят 9,2 млн рублей
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
На сам сбор мусора выделят 2,3 млн руб, а на его утилизацию — 6,9 млн руб. Точные места свалок в тендерной документации не уточняются.
Работы должны завершить до 10 декабря. Заказчиком выступает Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.