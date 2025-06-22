В Казани на устранение несанкционированных свалок в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах выделят 9,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На устранение несанкционированных свалок в двух районах Казани выделят 9,2 млн рублей

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ На устранение несанкционированных свалок в двух районах Казани выделят 9,2 млн рублей

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

На сам сбор мусора выделят 2,3 млн руб, а на его утилизацию — 6,9 млн руб. Точные места свалок в тендерной документации не уточняются.

Работы должны завершить до 10 декабря. Заказчиком выступает Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.

Влас Северин