В Ставрополе маршрут №7 могут передать новому перевозчику

Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края подало в арбитражный суд иск о прекращении действия свидетельства перевозчика ИП Апкарянц Г.В., обслуживающего убыточный маршрут 7 «Кожевенный завод — ул. Мичурина». Соответствующая информация появилась в базе арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно размещенным сведениям, предприниматель работает на данном направлении последние девять месяцев. Свидетельство перевозчика действует с 16 сентября 2024 года по 15 сентября 2029 года. Заявление принято к рассмотрению, предварительное заседание назначено на 9 июля 2025 года.

Жители Ставрополя считают маршрут проблемным. В конце прошлого года на линию стали выходить все меньше машин. Перевозчик не смог обеспечить полноценную работу направления — на нем осталось только два автобуса. Поступали жалобы на водителя, который работает на линии в одиночку.

После аннулирования свидетельства маршрут повторно выставят на открытый конкурс для выбора нового оператора, поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко