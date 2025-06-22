Ростовская область продолжает программу расселения водоплавающих птиц

Охотхозяйство «Аргамак-Р» выпустило 3 тыс. особей утки-кряквы в Веселовское водохранилище Пролетарского района Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Воспроизводство объектов животного мира и их последующее расселение вносит значительный вклад в сохранение биоразнообразия региона. Это является одной из наших основных задач», — отметил глава минприроды Михаил Фишкин.

Напомним, в 2024 году в естественную среду обитания было выпущено более 7 тыс. особей утки-кряквы.

Валентина Любашенко