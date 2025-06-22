В Татарстане за первые пять месяцев 2025 года инспекторы обследовали более 170 тыс. гектаров земли. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Росреестр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2025 году обследовали более 170 тысяч гектаров земли

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане в 2025 году обследовали более 170 тысяч гектаров земли

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С начала года проведено 4,3 тыс. обследований. В Арском, Балтасинском, Кукморском и Сабинском районах с помощью беспилотников обследовали 23 кадастровых квартала, что позволило проверить около 6 тыс. участков общей площадью более 2 тыс. гектаров.

В результате проверок инспекторы выдали 14 предписаний и направили около 4 тыс. предостережений. Заместитель руководителя управления Линар Гатин отметил, что в 2025 году снята часть ограничений на контрольно-надзорные мероприятия, однако все действия требуют согласования с прокуратурой, что заставляет инспекторов уделять больше внимания профилактике.

В ходе обследований выявлено 95 карьеров и 29 несанкционированных свалок. Совместно с Управлением Россельхознадзора удалось привести в порядок и вернуть в сельхозоборот около 4 тыс. гектаров земли.

Влас Северин