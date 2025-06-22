На Ставрополье выдали жилищные сертификаты 89 сиротам

В Ставропольском крае 89 детей-сирот и лиц, оставшихся без родительского попечения, получили жилищные сертификаты с начала 2025 года. 71 федеральный сертификат выдан лицам старше 23 лет, 18 краевых — получателям от 21 до 22 лет включительно. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Федеральный сертификат позволяет приобрести жилье в любом уголке России, в то время как краевой действует только на территории Ставропольского края», — пояснил министр имущественных отношений региона Александр Мясоедов.

По словам господина Мясоедова, возможность получать социальную поддержку с 21 года появилась в регионе в 2025 году по инициативе губернатора Владимира Владимирова. Условия для заявителей и процедура получения сертификата федерального или регионального в основном идентичны.

Размер сертификата определяется на момент выдачи исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья в регионе. Ведомство продолжает принимать заявления на получение сертификатов. Документы направляются на рассмотрение комиссии, при положительном решении сертификаты выдаются при условии дополнительного финансирования, уточнили в сообщении.

Валентина Любашенко