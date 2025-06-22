Логистическая компания построит горнолыжный комплекс в Хакасии

ООО «Компания Интерлогистика» построит горнолыжный курорт в селе Приисковом. Соглашение о реализации проекта глава Республики Хакасия Валентин Коновалов подписал с директором компании Андреем Курмандаевым в ходе ПМЭФ.

«Согласно проекту, на территории Орджоникидзевского района к концу 2027 года появится современный горнолыжный курорт. Комплекс будет оснащен отдельными модульными домами по типу глэмпингов разной вместимости, горнолыжной трассой и подъемником»,— говорится в сообщении республиканского правительства. Объем инвестиций в проект не указывается.

ООО «Компания Интерлогистика» зарегистрировано в Московской области. Оказывает логистические услуги на всей территории РФ.

В Приисковом расположен популярный в Хакасии горнолыжный курорт. Всего республику в 2024 году посетило 2,2 млн туристов. Как писал«Ъ-Сибирь», в начале 2025 года было объявлено о том, что группа инвесторов вложит 14,5 млрд руб. в реализацию туристического проекта «Карлов створ», предполагающего строительство четырехзвездочной гостиницы у Саяногорска, реконструкцию базы отдыха «Жарки» и расширение инфраструктуры горнолыжного комплекса «Гладенькая».

Валерий Лавский