566 тонн грибницы экспортировали из Удмуртии в Казахстан с начала года

566 т субстрата шампиньонной грибницы экспортировали из Удмуртии в Казахстан с начала года, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике. Это в 4,2 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 18 июня специалисты управления проконтролировали отправку 20 т субстрата в Казахстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, 3,56 тыс. т рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года. Также с 1 января в Китай и Казахстан отправили 29 тыс. куб. м лесоматериалов.