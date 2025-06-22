В Ростове масштабные отключения света проведут из-за ремонта сетей

С 23 по 28 июня в Ростове-на-Дону пройдут масштабные плановые отключения электроэнергии. Работы будут проводиться преимущественно в первой половине дня, чтобы сократить неудобства для жителей и трудящихся горожан. Об этом сообщила пресс-служба АО «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, плановые мероприятия затронут практически все районы города. В указанный период отключения коснутся не только жилых домов, но также коммерческих объектов — магазинов, офисных помещений, аптек и медицинских учреждений, а также систем уличного освещения и светофоров.

Цель таких работ — провести замену устаревших и изношенных компонентов на линиях электропередачи, поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко