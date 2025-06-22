В Татарстане устранили 93% нарушений в муниципальных нормативных актах

В Татарстане к 1 июня уровень устранения несоответствий в муниципальных нормативных актах достиг 93%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.

Замминистра юстиции Мухаррям Ибятов отметил, что мониторинг продолжается и данные ежемесячно направляются в муниципалитеты. С 1 апреля процент устранения нарушений увеличился на 3%. Отмечается, что это стало возможно благодаря автоматизированной системе «Кодекс», которая помогает выявлять нарушения законодательства.

Мухаррям Ибятов подчеркнул, что своевременное устранение несоответствий важно, так как нормативные правовые акты значительно влияют на повседневную жизнь населения. Он призвал ответственных сотрудников уделять особое внимание этой работе.

Влас Северин