Треть активов утрачивается при наследовании

30% активов утрачивается при наследовании в виду того, что их невозможно найти, рассказала партнер юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры (МЗС) Виктория Дергунова, сославшись на данные Федеральной нотариальной палаты.

«Порядка 70% наших клиентов говорят о том, что они испытывают стресс при передаче какой-либо информации о владении и активах своим членам семьи или доверенным лицам. При этом только 6% понимают, что все проблемы, связанные с консолидацией и сбором информации об этих активах, лягут на их наследников в случае непредвиденного с ними события. Это не только наследственные события, но и вопрос какого-то форс-мажора и невозможности управлять всеми теми активами, которые у них есть. У семьи может просто отсутствовать информация»,— рассказала госпожа Дергунова в ходе сессии ИД «Коммерсантъ» на Петербургском международном экономическом форуме.

Она также отметила возросший интерес к личным фондам — альтернативе завещанию для управления имуществом и передачи активов после смерти учредителя. Этот инструмент позволяет заранее определить, кто и на каких условиях получит выгоду от активов, что невозможно в рамках завещания. Если по состоянию на август 2024 года число зарегистрированных личных фондов было порядка 30 в России, то сейчас их количество приближается к отметке 300, добавила эксперт.

Личные фонды появились в российском праве 1 марта 2022 года, когда вступил в силу федеральный закон. Фактически это альтернатива зарубежным наследным фондам и трастам. С точки зрения российского права это некоммерческая организация, которая управляет переданным туда имуществом. Минимальный размер капитала — 100 млн руб.