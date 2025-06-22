200 детей приехали на полигон в Екатеринбург для патриотической игры «Зарница»

На полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом стартовал окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В мероприятии участвуют около 200 школьников от 10 до 17 лет из всех регионов Уральского федерального округа, сообщил уральский полпред Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Жоги Фото: Telegram-канал Артема Жоги

В течение недели участники будут соревноваться в управлении беспилотниками, тактической медицине и пройдут полевой выход длиной 8 км. Испытания направлены на развитие лидерских качеств, силы и выносливости.

Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби, что подчеркивает связь поколений и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. В первый день участникам показали реконструкцию освобождения Праги в мае 1945 года и провели акцию «Свеча памяти».