Причиной смерти актрисы Валентины Талызиной стал рак

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщили ТАСС в Театре имени Моссовета. По информации источников агентства, причиной смерти стал рак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

По словам художественного руководителя театра Евгения Марчелли, прощание с артисткой состоится в Театре имени Моссовета. О дате будет объявлено позднее.

Госпожа Талызина умерла сегодня в возрасте 90 лет. С 1958 года актриса работала в Театре имени Моссовета. Валентина Талызина озвучила маму Дяди Федора в мультфильмах про Простоквашино и была голосом Нади из «Иронии судьбы, или С легким паром!» в исполнении Барбары Брыльской. Также она снялась более чем в ста проектах. Среди них «Старики-разбойники» (1971), «Большая перемена» (1972), «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973).