Лукашенко гарантировал Келлогу безопасность в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом пообещал ему безопасность на территории республики.

«За это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас»,— сказал господин Лукашенко (видео опубликовано Telegram-каналом «Пул первого»).

Господин Келлог прилетел в Минск сегодня. Во время встречи с главой государства стороны обсудили ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения.