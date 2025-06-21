Особняк за 70 млн рублей продают в Краснодаре

В Краснодаре выставили на продажу жилой дом площадью 800 кв. м с участком 8,2 сотки стоимостью 70,75 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость» со ссылкой на совместное исследование с «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Согласно описанию, в доме выполнен современный ремонт с дизайнерской отделкой, предусмотрена просторная терраса и ландшафтное озеленение территории. Объект относится к верхнему сегменту жилой недвижимости региона.

Исследование подготовлено в сравнении с рынком автомобилей: за аналогичную сумму — 70,75 млн руб. — в Краснодаре также продают Rolls-Royce Dawn Black Badge 2021 года. Автомобиль с пробегом 2021 км находится в продаже у официального дилера и представлен как одна из самых дорогих машин на региональном рынке.

Анна Гречко