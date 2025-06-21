СК возбудил дело после ДТП с пострадавшими и погибшим подростком в Ленобласти

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту ДТП в Подпорожском районе, в результате которого пострадало несколько несовершеннолетних, а один человек погиб. Дело расследуется по «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД и не имеющим права управления транспортными средствами).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ленинградской области Фото: Прокуратура Ленинградской области

По данным следствия, в 07:26 21 июня 16-летний подросток двигался на автомобиле ВАЗ-2106 из города Вытегра в направлении Лодейного Поля по автодороге А-215 «Лодейное Поле — Брин-Наволок» и на 50-м км трассы не справился с управлением. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП на месте погибла находившаяся в салоне 13-летняя девочка. Водитель и еще трое пассажиров получили различные травмы и были госпитализированы.

В настоящий момент следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. Собственную проверку по факту ДТП также проводит Подпорожская городская прокуратура.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельной аварии у поселка Черемухино в Приозерском районе Ленобласти, где водитель автомобиля Mazda после столкновения с препятствием также съехал в кювет и погиб.

Андрей Цедрик