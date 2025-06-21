В Махачкале проверяют факт избиения маленького ребенка на улице
В Махачкале следователи начали проверку обстоятельства избиения малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.Видео с инцидентом было опубликовано в ряде местных Telegram-каналов.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении ведомства.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.