В Махачкале проверяют факт избиения маленького ребенка на улице

В Махачкале следователи начали проверку обстоятельства избиения малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.Видео с инцидентом было опубликовано в ряде местных Telegram-каналов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении ведомства.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Наталья Белоштейн