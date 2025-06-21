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В Махачкале проверяют факт избиения маленького ребенка на улице

В Махачкале следователи начали проверку обстоятельства избиения малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.Видео с инцидентом было опубликовано в ряде местных Telegram-каналов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении ведомства.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Наталья Белоштейн

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