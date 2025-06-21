Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко резко оценила действия Европейского союза в отношении России, назвав их недальновидными и вредными для самих европейских стран. В интервью журналисту Павлу Зарубину она подчеркнула, что политика ЕС не только разрушает экономику европейских государств, но и снижает уровень жизни их граждан.

«И то, что они сами творят со своими странами, уничтожая собственную экономику, уничтожая уровень жизни, снижая его у людей. Но мы живем на одном континенте»,— сказала госпожа Матвиенко на Павлу Зарубину на полях ПМЭФ. По ее словам, соседей не выбирают, и обеспечить безопасность Европы без участия России невозможно. Кроме того, развитие эффективной европейской экономики нельзя представить без российских сырьевых ресурсов и научных достижений.

Валентина Матвиенко выразила уверенность, что времена русофобии в Европе пройдут, а сотрудничество с Россией восстановится: «Восстановление мира, стабильности, покоя на европейском континенте — это неизбежно. Без этого не будет ни развития экономики, ни спокойной жизни у людей, ни роста их благосостояния».