Из затопленного на Енисее буксира снова вылилось топливо

Новый выброс нефтепродуктов с затонувшего буксира на Енисее произошел вечером 20 июня при подготовке к подъему судна. По словам главы Казачинского района Красноярского края Юрия Озерских, объем выброса пока неизвестен, спасатели пытаются сдержать распространение нефтяного пятна с помощью боновых заграждений и сорбента.

«До получения положительных заключений Росприроднадзора жителям прибрежных населенных пунктов района рекомендуется временно воздерживаться от использования воды реки Енисей для бытовых, хозяйственных и питьевых нужд, ограничить выпас скота и водопой животных»,— предупредил господин Озерских местных жителей.

По словам первого заместителя министра экологии региона Юлии Гуменюк, 21 июня были дополнительно отобраны пробы почвы. Результаты исследования станут известны 23 июня.

Напомним, буксир потерпел аварию на казачинских порогах 8 июня. Тогда объем вытекшего топлива, образовавшего 30-километровую пленку, оценивали в 10-15 т.

Валерий Лавский