В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту избиения участкового сельским жителем

Жителю Тюльганского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», сообщили сегодня в СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 11 июня 2025 года на улице Советской села Благодарное, куда прибыл сотрудник полиции для проверки информации об умышленном повреждении чужого имущества.

«Пьяный сельский житель, не желая подчиняться законным требованиям участкового о прекращении противоправного деяния, нанес ему несколько ударов кулаками по лицу и в грудную клетку, а затем, повалив его на землю, применил приемы борьбы»,— рассказали в региональном СУ СКР.

Действия жителя села были пресечены правоохранителями, после чего он был доставлен в отделение полиции.

Алексей Алексеев