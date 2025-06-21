Бастрыкин потребовал доклад по делу об осквернении Вечного огня на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об осквернении символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны в станице Петровской Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным СМИ, две школьницы вырвали растения из клумбы и бросили их в Вечный огонь, фиксируя происходящее на мобильный телефон.

Следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы. Глава ведомства поручил руководителю краевого СУ Андрею Маслову предоставить отчет о ходе расследования.

Исполнение данного поручения взято под контроль центральным аппаратом Следственного комитета.

Лия Пацан