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В Ульяновской области задержаны похитители четырех тонн металлических шаров

Ночью 19 июня неизвестные проникли на территорию предприятия в поселке городского типа Цемзавод и вывезли с производственной площадки металлические шары, диаметром 80 сантиметров, используемые в работе цементных мельниц. Вскоре злоумышленники были задержаны, сообщили в УМВД по Ульяновской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанными оказались двое сотрудников предприятия, оба 1988 года рождения. Как выяснилось, на территорию они проникли, используя служебное положение. Имущество, весом около четырех тонн, граждане вывезли с помощью принадлежащего заводу трактора и собственного транспорта.

Похищенные шары мужчины сдали в пункт приема лома металлов, а полученными деньгами распорядились по своему усмотрению.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Алексей Алексеев

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