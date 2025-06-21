В Ульяновской области задержаны похитители четырех тонн металлических шаров

Ночью 19 июня неизвестные проникли на территорию предприятия в поселке городского типа Цемзавод и вывезли с производственной площадки металлические шары, диаметром 80 сантиметров, используемые в работе цементных мельниц. Вскоре злоумышленники были задержаны, сообщили в УМВД по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанными оказались двое сотрудников предприятия, оба 1988 года рождения. Как выяснилось, на территорию они проникли, используя служебное положение. Имущество, весом около четырех тонн, граждане вывезли с помощью принадлежащего заводу трактора и собственного транспорта.

Похищенные шары мужчины сдали в пункт приема лома металлов, а полученными деньгами распорядились по своему усмотрению.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Алексей Алексеев