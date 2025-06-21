МЧС: в Краснодарском крае 21 июня ожидаются сильные ливни с градом
В Краснодарском крае 21 июня ожидаются сильные ливни с градом, сообщили в региональном МЧС. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Жители получают СМС-сообщения о надвигающейся непогоде от RSCHS.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Порывы ветра могут достигать 20 м/с. Особое внимание уделяется участку побережья от Джубги до Магри, где существует риск образования смерчей над морем.
В случае чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендуется обращаться по номерам 112 или 101.