Погода охладила продажи

Бизнес в сфере досуга фиксирует нулевую посещаемость из-за похолодания. Об этом “Ъ FM” сообщили участники рынка. Наибольшие потери несут сервисы проката, кафе и бассейны. Из-за дождя и сильного ветра также отменяются водные развлечения на открытом воздухе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

“Ъ FM” под видом клиента обзвонил бассейны. В The Bassein рассказали, что в такую погоду желающих поплавать на улице совсем нет: «Вы приходите, оплачиваете вход и выбираете себе свободный шезлонг, загораете и отдыхаете. Лучше, конечно, позвонить заранее, уточнить, работаем ли мы в этот день. Если да, то, конечно, можно приходить. Вопрос не в дожде, а в температуре. Если это +25, то это, наверное, 70% загруженность, если это +30, это 100%, если +21, то 10 %загруженность площадки. Когда +18, мы не работаем, потому что очень холодно, люди в такое время редко купаются. Сейчас нет ни одного человека на площадке».

Сап-бординг — один из самых доступных и популярных видов активного отдыха на воде. За первый квартал спрос на них на маркетплейсах увеличился в 2,5 раза в годовом выражении — до более чем 470 млн руб. Всего за этот период продано свыше 40 тыс. сапбордов, пишут «Ведомости». Большинство клубов работает в Подмосковье. Однако на фоне похолодания и дождей сезон как будто ставится на паузу, отметил основатель сап-клуба PandaSup Владимир Хромин: «У нас спортивно-развлекательный клуб по гребле на сапе, и в такую погоду у нас просто нет никого. Приходят, но это единицы, это один-два человека в день. Когда температура на улице свыше +24, то народ идет, и сосчитать даже сложно. Если все, что выше +30, так там вообще забронировано уже со среды. В будни всегда тише, но все равно, если даже +30, то народу очень много. Все, что касается воды и открытых мест, они все отлично работают при температуре +28. До +25 все хорошо, +24 — еще кое-как, все, что ниже +23 — это уже большой спад людей. Заниматься на открытой воде спортом и замерзнуть — вряд ли кому-то захочется».

Категория «Водный спорт» — в числе лидеров по спросу на маркетплейсах. По данным агентства «Москва», на «Авито» продажи катамаранов выросли почти в 2,5 раза год к году. Также заметен растущий спрос на весла. Несмотря на похолодание, яхт-клубы работают в прежнем режиме. По словам основателя Bourevestnik Group Андрея Бойко, в худшем случае судна просто остаются на воде без движения: «В любом случае наши яхт-клубы все заполнены. У нас два сезона: либо когда лодки на воде, либо когда лодки на земле. Сейчас теплый сезон, поэтому лодки на воде. От погоды мы, естественно, зависим.

Если идет дождь и если холодно, то, конечно, лодками пользуются меньше, и это вполне естественно, но какого-то серьезного спада активности не очень мы замечаем, потому что современный покупатель все равно приобретает лодку с учетом климатических особенностей нашего региона.

Большинство яхт и катеров все равно так или иначе защищены либо от дождя, либо от холодного воздуха, если только они не совсем маленькие. Поскольку лодка со времен пандемии признана идеальным средством для уединения, уже больше шести лет индустрия пользуется спросом и развивается».

21 и 22 июня Москву ждет рекордное похолодание. В воскресенье температура воздуха не превысит +13 — в последний раз подобные показатели в этот день фиксировались в 1983 году, тогда столбики термометров не поднимались выше +10, говорит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «Погода будет прохладная. Максимальные температуры — + 16…18 градусов, примерно на три градуса ниже, чем по климатическим значениям. Небо очистится от облаков, будет переменная облачность, и появится солнце.

Но поскольку прогнозируется перенос воздушных масс с самых холодных регионов Северного Ледовитого океана, очень холодный воздух практически с полярного региона будет перемещаться в центр европейской России, Москву и Московскую область, температура воздуха прогреется до +16…18. Это примерно на три градуса ниже многолетних значений, но осадков завтра не ожидается. А 22 июня опять восстанавливается перенос воздушных масс с северо-востока, увеличится облачность, но это днем, а вот в ночь на воскресенье будет холодно, и температура даже в столице составит не больше +6…8 — минимальные значения перед восходом солнца».

По прогнозу Gismeteo, прохладная погода продлится вплоть до конца июня. Впрочем, в начале следующей недели ожидается незначительное потепление — до +20.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Валерия Калинина