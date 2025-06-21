Краснодар привлек инвестиций на 17,3 млрд рублей на ПМЭФ

Краснодар заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвестиционные соглашения на рекордную сумму 17,3 млрд руб. Подписанные контракты предусматривают реализацию семи проектов, которые создадут почти 2 тыс. новых рабочих мест в столице Кубани. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В рамках соглашений в городе появятся предприятие по изготовлению фотоэлектрических преобразователей космического назначения и завод радиоаппаратуры для управления беспилотных летательных аппаратов. Также планируется строительство завода металлоконструкций, хлебокомбината и складского комплекса.

Кроме промышленных объектов, инвесторы построят многофункциональное общественное пространство и предприятие по выпуску интерактивного оборудования.

Развитие промышленного сектора, по словам мэра, позволит создать импортозамещающие предприятия, которые пополнят бюджет налоговыми поступлениями.

Лия Пацан