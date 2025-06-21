Силы ПВО за сутки уничтожили над Россией 4 бомбы JDAM и 97 БПЛА

Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки средства ПВО сбили 97 беспилотников. Также были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства.

Согласно отчету ведомства, российские военнослужащие нанесли групповой удар по военному аэродрому и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе.

В начале недели Минобороны уже отчитывалось о сбитии бомб JDAM. Несколько бомб JDAM-ER, снятых с вооружения, в конце 2024 года передала Украине Австралия.