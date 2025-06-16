Минобороны: ВС России поразили предприятие ВПК Украины и учебный центр ВСУ

Минобороны отчиталось о действиях вооруженных сил (ВС) России на Украине. По данным военного ведомства, российская армия ударила по предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, учебному центру ВСУ и радиолокационным станциям ПВО.

Также поражены цеха сборки, хранения и пункты управления ударными БПЛА, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств. В операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, российские ПВО за сутки сбили 104 БПЛА и шесть управляемых авиационных бомб JDAM, сообщили в Минобороны.