Шадаев не видит оснований для возвращения иностранных цифровых платформ в Россию

Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что на данный момент отсутствуют основания для возобновления деятельности иностранных цифровых платформ в России.

Максут Шадаев отметил, что до начала СВО многие иностранные платформы не выполняли требования российского законодательства в полной мере, особенно в части хранения персональных данных на территории страны. «Существуют ожидания, что сейчас вернутся зарубежные платформы. Я, честно, не вижу для этого никаких оснований, но все время обсуждается, что "вот-вот вернутся" и все, что мы непосильным трудом отвоевали, все будет обратно потеряно»,— сказал министр. В ходе дискуссии упоминались такие платформы, как Airbnb и Amazon

Министр также подчеркнул важность проактивных мер и поддержки отечественного цифрового сектора. По словам господина Шадаева, если иностранные платформы возобновят работу с платежами в России, это может создать дополнительные сложности.