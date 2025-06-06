На Дону водителям автобусов могут предложить перейти к муниципальным перевозчикам

В Ростовской области растет недовольство качеством транспортных услуг. Десятки сообщений поступило от жителей Таганрога и Ростова-на-Дону на этой неделе, сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как раннее писал «Ъ-Ростов», проверка автобусов в Таганроге выявила ряд нарушений, в частности – невыход транспорта на маршрут. Схожая «напряженная ситуация» наблюдается и в столице региона. Из-за перебоев в работе навигационных систем, геопозиция и наличие автобусов в специальных приложениях отображается некорректно. Власти также отмечают недостаточное количество транспорта на дорогах города.

«Во многом это связано с нехваткой водителей. Чтобы устранить дефицит приняты различные меры поддержки - увеличена зарплата, предоставляется служебное жилье, а также возможность получить субсидии на погашение ипотеки», — говорится в сообщении властей Ростовской области.

По словам чиновников, недобросовестным перевозчикам грозят штрафы и расторжения контрактов. Для водителей, работавших в безответственных компаниях, рассматриваются возможности перехода на маршруты, которые обслуживает муниципальное предприятие. Кроме того, в администрации Таганрога сейчас решается вопрос оптимизации маршрутной сети: маршруты No56 и No2-Т могут быть продлены, No6 – отменен, а на линию No60 может выйти электробус.

Константин Соловьев