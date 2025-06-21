Вучич: протесты нанесли ущерб системе образования Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что протесты, прошедшие весной 2025 года в Белграде и других городах, нанесли серьезный ущерб образовательной системе страны и стали причиной массового отъезда студентов. В интервью телеканалу TV Prva глава государства сообщил, что несколько тысяч молодых людей покинули страну, переехав в Словению, Хорватию, Австрию и Венгрию.

По словам господина Вучича, данный исход молодежи является крупнейшим за всю историю Сербии — больше, чем миграции во время Первой и Второй мировых войн. Особенно обеспокоены власти потерями учебных кадров из Белградского и Нови-Садского университетов. Студенты вместе с руководством блокировали работу высших учебных заведений в период протестов, что вызвало серьёзные сбои в образовательном процессе.

Президент отметил «крайнюю безответственность» ректора Белградского университета, который не знает точное число студентов, покинувших страну. Также господин Вучич резко осудил митингующих за то, что они гордились ущербом, нанесённым Сербии. Он оценил убытки от акций протеста в сумму около 800 млн евро.

Акции протеста начались после ЧП на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, где погибли 15 человек. В протестах, которые длились несколько месяцев, участвовали в основном студенты и оппозиционные силы. По данным властей, в середине марта в Белграде на демонстрации собралось более 100 тыс. человек.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Сербия прошла тест на политический расклад».