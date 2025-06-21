53% ижевчан поддержали идею отпуска для борьбы с эмоциональным выгоранием

53% ижевчан поддерживают инициативу о дополнительном отпуске для борьбы с эмоциональным выгоранием, следует из результатов опроса сервиса SuperJob. 29% выступили против, интересуясь кто будет работать за «выгоревших сотрудников», и указывая на возможные проблемы с объективностью психологических тестов. 18% затруднились с оценкой, отмечая, что работодатели не заинтересованы в предоставлении таких отпусков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Наибольшее одобрение инициативы наблюдается среди молодежи до 35 лет (79%), тогда как среди респондентов от 35 до 45 лет — 43%. Горожане с доходом от 100 тыс. руб. чаще поддерживают идею (65%). Среди тех, кто сталкивался с выгоранием на работе, за восстановительный отпуск выступают 64%, в то время как среди не испытывавших подобное состояние — лишь 30%.