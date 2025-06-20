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В Ростове появится платный автомобильный тоннель

В Ростове-на-Дону построят четырехполосный платный автотоннель. Магистраль соединит центр города с его северной и северо-восточной частью. На эти цели «Дорожно-инвестиционная компания» направит 34 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали представители компании и региона.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Протяженность тоннеля составит около 2,5 км, а его пропускная способность — 60 тыс. автомобилей в сутки. По данному направлению совместно с администрацией города идут предпроектные работы.

Мария Хоперская

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