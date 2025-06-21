Новороссийск привлек более 115 млрд рублей инвестиций на ПМЭФ
Новороссийск заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 11 соглашений общим объемом свыше 115 млрд руб., что превысило прошлогодний результат на 25 млрд руб. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в социальных сетях.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«ПМЭФ продемонстрировал, что интерес к Новороссийску неуклонно растет с каждым годом он становится все более заметным и значимым», — сообщил мэр.
Андрей Кравченко напомнил, что в 2024 году город заключил 10 соглашений на 90 млрд руб. Привлеченные средства помогли закрыть муниципальный долг, простимулировали экономический рост и положительно повлияли на различные сферы, включая благоустройство и коммунальное хозяйство.
Нынешние договоренности охватывают широкий спектр отраслей. «Среди ключевых направлений — развитие промышленного производства, поддержка агропромышленного комплекса и развитие туризма», — рассказал господин Кравченко.
В рамках достигнутых договоренностей закреплены обязательства по строительству объектов социальной и инженерной инфраструктур. Их реализуют в процессе комплексного освоения территорий на основании контрактов, заключенных в 2023-2024 годах до объявления моратория.
«Реализация проектов позволит создать новые рабочие места и повысит возможность новороссийцев получать стабильный доход. Поспособствует развитию инфраструктуры и созданию комфортной городской среды, станет важным аспектом для поддержки агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности», — отметил мэр.