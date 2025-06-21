В Альметьевском районе археологи нашли фрагмент Засечной линии XVIII века

В Альметьевском районе Татарстана археологи обнаружили остатки Ново-Закамской оборонительной линии XVIII века при экспертизе участка под реконструкцию нефтяной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археологи нашли фрагмент Засечной линии XVIII века в Альметьевском районе

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН Археологи нашли фрагмент Засечной линии XVIII века в Альметьевском районе

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

Ново-Закамская линия представляет собой систему укреплений, построенных в начале XVIII века для защиты российских границ на территории современных Самарской области и Татарстана. Засечная линия включала ров глубиной до двух метров и вал высотой полтора метра с треугольными земляными выступами — реданами для ведения перекрестного огня. Линия соединяла три земляные крепости в Татарстане: Черемшанскую, Шешминский и Кичуйский фельдшанцы.

На поверхности участок не имел видимых следов памятника — в XX веке вал был выровнен распашкой и прокладкой нефтепроводов, а ров засыпан. Археологи заложили разведочную траншею и в стратиграфическом разрезе зафиксировали остатки рва. Сопоставление с картографическими и архивными данными подтвердило принадлежность территории к Ново-Закамской линии.

В данный момент комитет готовит документы для постановки памятника на государственную охрану. Заказчики работ разрабатывают проект мероприятий по сохранению археологического объекта.

Анар Зейналов