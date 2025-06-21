В горах Карачаево-Черкесии сорвалась со снежника туристка из Ростовской области

В горах Карачаево-Черкесии спасатели оказали помощь туристке из Ростовской области, которая сорвалась со снежника и травмировала обе ноги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Это случилось 20 июня на леднике Азовском. «Прибывшие на место происшествия спасатели Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России им. Дзераева оказали ростовчанке первую помощь и на носилках спустили в поселок Хурзук»,— говорится в сообщении.

В населенном пункте пострадавшую передали врачам.

В этот же день, как писал «Ъ-Кавказ», во время восхождения на гору Эльбрус скончался турист из донского региона.

Наталья Белоштейн