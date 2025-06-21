Сечин объяснил охоту за редкоземельными металлами милитаризацией стран Запада

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что наращивание Западом военно-промышленного комплекса и планы НАТО по увеличению военных расходов отвлекают на себя «колоссальные ресурсы из производственных отраслей». В частности, речь идет о редкоземельных металлах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Господин Сечин уточнил, что для производства одного истребителя F-35 нужно 417 кг редкоземельных металлов. В связи с этим он считает неудивительным, что в последние годы «развернулась настоящая охота за этими ресурсами». «Только Украина за четыре года подписала три соглашения в этой связи: с Евросоюзом, Великобританией и США»,— напомнил он.

Глава «Роснефти» убежден, что действия Европы и США вряд ли будут панацеей от всех бед, и «всегда найдется асимметричный ответ». «США не афишируют, что милитаризация "партнеров" по НАТО для них — перекладывание собственных оборонных расходов на союзников, повышение налогооблагаемой базы и сокращение торгового дефицита»,— добавил он.

Подробнее о выступлении — в материале «Ъ» «Война за энергонезависимость».