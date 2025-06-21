Житель Дагестана пойдет под суд за контрабанду кольца стоимостью 7,2 млн рублей

В Дагестане перед судом предстанет 44-летний местный житель за контрабанду дорогостоящего ювелирного изделия — платинового кольца со вставками из драгоценных камней. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

По версии следствия, обвиняемый в феврале 2025 года прибыл авиарейсом из Дубая в Махачкалу. Проходя таможенный контроль, он не задекларировал купленное в ОАЭ кольцо, стоимостью более 7,2 млн руб.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важного товара, совершенное в крупном размере». Ему грозит до пяти лет лишения свободы

Уголовное дело направлено в Карабудахкентский районный суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн