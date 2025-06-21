Сечин на ПМЭФ вспомнил древнегреческий миф об аргонавтах

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на энергетической панели ПМЭФ рассказал о ситуации на мировом рынке нефти. Он провел аналогию между геополитической ситуацией в мире и древнегреческим мифом об аргонавтах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Господин Сечин сравнил действия США и ЕС по отношению к России с попыткой добыть «золотое руно» преступным путем. По его мнению, такие действия не принесут счастья. «Зло всегда порождает зло. Чуда не случится»,— сказал глава «Роснефти».

По его словам, тот, кто сможет принять участие в формировании облика мировой энергетики, получит возможность для опережающего экономического и технологического роста. Игорь Сечин убежден, что у России есть свои преимущества, в частности, технологии и доступ к ресурсам.

Подробнее о выступлении — в материале «Ъ» «Война за энергонезависимость».