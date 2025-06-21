Госпиталь для ветеранов войн в Екатеринбурге назовут в честь Семена Спектора

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн планируют назвать в честь экс-главы госпиталя Семена Спектора, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Он напомнил, что в 2026 году учреждение отмечает 85-летие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семен Спектор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Семен Спектор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Семен Исаакович Спектор возглавлял госпиталь более 30 лет. Под его руководством были построены новые корпуса, и в 1983 году открылась первая очередь на 240 мест. В 1994 году ввели в эксплуатацию вторую очередь. Также был создан научный центр и реабилитационное отделение «Снежинка» в Первоуральске.

Присвоение имени Семена Спектора госпиталю станет символом преемственности поколений, заявил глава региона. В год 80-летия Великой Победы, объявленного президентом Годом защитника Отечества, это решение подчеркнет вклад великого врача, который пережил фашистское гетто и стал выдающейся фигурой в российском здравоохранении. С инициативой о присвоении имени госпиталю выступил коллектив учреждения.

Напомним, на этой неделе стало известно, что глава госпиталя Олег Забродин ушел в отставку «по соглашению сторон».