Выдача новых кредиток в Удмуртии сократилась более чем в два раза за год

Жителям Удмуртии выдали в мае 11,3 тыс. новых кредитных карт, что на 53,9% меньше, чем годом ранее, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По количеству выданных в прошлом месяце кредиток республика заняла 28-е место среди регионов страны. Отрицательная динамика выдачи в целом соответствует общероссийскому тренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась. В январе-мае число выдаваемых кредиток находилось на уровне 1,07—1,11 млн в месяц (в России.— “Ъ-Удмуртия”). При этом говорить об окончании периода сокращения выдачи, начавшегося в 2024 году, пока преждевременно. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Соответственно аппетит банков к риску также находится на довольно низком уровне»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он добавил, что в настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью.

Напомним, в Удмуртии было выдано 12,7 тыс. потребкредитов в апреле, что на 57,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составлял 30 тыс. По количеству выданных потребкредитов республика заняла 30-е место в стране.