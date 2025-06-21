Горячеключевской городской суд Кубани удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с группы застройщиков 6,1 млрд руб. за незаконное возведение жилых комплексов на сельскохозяйственных землях в Адлере. Речь идет об участках бывшего совхоза «Чкаловский», затем — агрофирмы «Кудепста». В качестве компенсации ущерба государству от выбытия активов с ответчиков солидарно взыскано 4,2 млрд руб. В виде возмещения экологического вреда, нанесенного застройкой, группа лиц заплатит 1,9 млрд руб. в пользу муниципалитета Сочи. Основным ответчиком по иску является предприниматель Виген Саркисян, которого сейчас обвиняют в мошенничестве. Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что решение подлежит отмене в суде вышестоящей инстанции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Жаров

Фото: предоставлено автором Евгений Жаров

Фото: предоставлено автором

«Решение Горячеключевского суда от 19 июня 2025 года о взыскании 6,1 млрд руб. содержит фундаментальные юридические противоречия, ставящие под сомнение его законность. Во-первых, суд нарушил принцип индивидуализации ответственности, возложив солидарные обязательства на физических лиц без установления их персональной роли в сделках с землей. Это прямо противоречит действующему законодательству, требующему доказывания конкретного вклада каждого участника в причинение вреда. Во-вторых, привлечение администрации Сочи в качестве ответчика игнорирует ст. 210 ГК РФ: органы власти, выдавшие разрешения на строительство в рамках административных полномочий, не могут приравниваться к коммерческим застройщикам. Более того, суд проигнорировал вину Росимущества, бездействие по контролю за федеральными землями которого создало условия для нарушений.

Расчет экологического вреда в 1,9 млрд руб. методически несостоятелен. Суд принял формальные подсчеты Росприроднадзора, не потребовав данных об исходном состоянии почв до застройки и доказательств необратимости ущерба (например, актов о полной утрате плодородного слоя). Методика не адаптирована для курортных зон с высокой регенерационной способностью экосистем.

Ключевой конфликт интересов — направление 1,9 млрд руб. в бюджет муниципалитета Сочи, бездействие которого содействовало нарушениям. Муниципалитет, не предотвративший незаконный перевод земель агрофирмы “Кудепста” из сельхозназначения в ИЖС, теперь получает финансовую выгоду, что может стать порочной практикой.

Решение создает опасный прецедент перекладывания ответственности с публично-властных структур на бизнес, нарушает баланс частных и публичных интересов и подлежит отмене в суде вышестоящей инстанции».